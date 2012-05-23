〔港股业绩〕联想第四季净利锐增六成,料未来持续跑赢整体市场(更新版2)

(新增分析师评论和图表)

* 第四季净利同比升59%,符合预期

* 2011/12财年净利为4.73亿美元,符合预期

* 中国和成熟市场份额双双创下历史新高

作者 黄运涛

路透北京5月23日电---受中国和欧美等成熟市场销售强劲拉动,全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)第四季净利按年升近六成,符合预期.公司预计,凭借中国市场的强劲增长,未来一年联想的表现仍将继续优于全球个人电脑市场.

联想集团公布,在截至3月的本财年第四季录得净利6,700万美元,较上年同期成长59%,与汤森路透综合分析师预测的6,600万元基本相符.

"尽管全球个人电脑需求依然充满挑战,联想对继续保持增长势头表示乐观.集团对个人电脑行业充满决心,并继续在强势的市场中保持强势的增长."公告称.

联想已连续十个季度成为个人电脑厂商中增长最快的公司.财报显示,联想在2011/12财年全球市场份额达到历史新高的12.9%.期内,净利为4.73亿美元,与市场预测的4.72亿美元基本相符;每股盈利为0.0467美元.

"尽管中国的经济增长放缓,但仍高于美国和欧洲,所以中国将继续为联想未来成长为全球第一大PC厂商提供动力,联想有实力登顶,"富邦证券分析师Arthur Liao表示.

汇丰银行本周二发布的一份研究报告则称,预计联想将进一步拉进与惠普在全球PC市场份额的差距."我们相信到2012年底,联想在全球PC市场将据有17%的份额,而惠普在2012年第一季度的份额为17.7%."报告称.

汇丰对联想的评级为"持有",目标股价为7.58港元.联想去年首次超越戴尔DELL.O,成为仅次于惠普(HPQ.N)的全球第二大PC生产厂商.

公布业绩前,联想集团跌2.62%,报6.7港元.北京时间14:24,该股最新报6.78港元,跌幅1.45%;大盘恒生指数.HSI跌1.55%.

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**中国和成熟市场份额双双创下历史新高**

合计为联想集团贡献收入超过80%的中国和成熟市场(北美、欧洲和日本等)表现抢眼,市占率在期内双双创下历史新高.

"尽管政府继续采取压抑通涨的紧缩措施,令经济增长放缓,受新兴城市相对强劲的需求所带动,中国个人电脑市场的增长继续保持高于全球个人电脑市场的增长水平."公告称,联想于本财年在中国的销量同比增长25%,市场份额升至32.0%的新高,占联想整体收入42%.

中国是全球最大的个人电脑市场.中国市场的PC需求约占全球20%,该市场的需求旺盛与否对全球PC市场走向的影响至关重要.

"未来一年,中国的增长动力将会持续,继续优于全球个人电脑市场.联想将继续扩大在中国市场的领导地位."公告称.

同时,当主要竞争对手都在削减投资时,联想却在美国和欧洲大举进行渠道上的扩张.期内,为联想贡献逾四成收入的成熟市场不负众望,录得强劲销量表现并改善盈利.

2011/12财年,联想在成熟市场的经营溢利为3.54亿美元,而上一年同期仅为1.34亿美元,并于第四季首次突破了双位数的市场份额(10.1%).

财年内,新兴市场(不包括中国)的经营亏损进一步扩大至9,400万美元,上一财年为亏损6,200万元.

联想正冀望从一家PC公司进化为"PC+"公司,以个人电脑为中心,向平板电脑、智能手机和智能电视等新兴终端产品进行业务扩张.(完)

(路透香港记者李千仪对本文亦有贡献)

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--审校 乔艳红

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