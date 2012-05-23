沙特官员称该国将因人民币纳入“外储池”而受益

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得5月22日电---沙特经济和计划大臣埃尔亚瑟(Muhammad al-Jasser)表示，将人民币纳入其庞大的外汇储备将令沙特受益，并称不担心该国银行对大型企业的信贷敞口。
埃尔亚瑟周二在利雅得举行的金融会议间隙对路透表示：“在国际储备货币上我们需要更为多元化。中国目前是世界第二大经济体，人民币不是外汇市场的主要币种是不正常的。”
沙特的外储多达5,610亿美元，当被问及将人民币纳入其“外储池”是否是良策时，埃尔亚瑟说：“有利于世界的就有利于沙特。”
像多数海湾国家一样，沙特主要持有美元资产，因其货币里亚尔与美元挂钩，且石油约占其预算收入的85%。
沙特是20国集团中唯一的中东成员国，该国央行很少就储备策略置评。
最近几年，中国与主要贸易伙伴签署了一系列货币互换协议，以提高人民币在国际贸易结算中的使用。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
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