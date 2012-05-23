〔美国个股〕Facebook在即将IPO之前建议分析师调降业绩预估

路透5月22日电---知情人士表示,在本月Facebook(FB.O)高层周游全国为其160亿美元首次公开发行(IPO)宣讲之际,Facebook曾建议承销商分析师调降营收和获利预估.

Facebook在路演期间透露,用户逐渐转向透过移动设备使用Facebook,而Facebook在移动设备产生的广告营收较低,基于投资人对此讯息的反馈情况,Facebook在咨询了顾问公司摩根士丹利之后,决定通知分析师调降预估.

"Facebook改口说'把你们的模型调低一些.'"一位了解情况的承销商人士称.

Facebook是在5月9日作出建议的,当日其公布了修改后的招股说明书,其中包括审慎提醒广告营收下滑的内容.

在33家IPO承销商中,Facebook通知了哪些分析师指示修改预估,目前并不清楚.也不清楚到底是Facebook的哪位人物给出了预估修正建议.

就像路透此前报导的,主承销商摩根士丹利分析师以及至少三家其他承销商随后调降了对Facebook第二季及全年营收的预估,并至少告知了部分机构客户.

两家美国金融监管机构将审视其IPO.Facebook上市首日收于平盘并在周一大跌11%.Facebook股价周二收跌8.9%至31美元,与上周招股价每股38美元相比,市值蒸发逾190亿美元.

摩根士丹利称,该公司在承销Facebook IPO案上并没有做错的地方.两名消息人士表示,摩根士丹利建议Facebook吁请分析师调降预估.

"摩根士丹利的银行人士告诉Facebook如何应付研究分析师,"其中一家承销商的知情消息人士表示.

"Facebook改动了数字--他们并未正确预估业务,他们修改了数据,并告知分析师,"另一熟知状况的承销商消息人士指出.

"然后分析师所属的承销商都根据管理阶层的说法修改预估数据."

Facebook高阶人士拒绝评论.摩根士丹利提出声明稿指出,该公司在Facebook的承销上与所有IPO案相同."这些承销程序符合所有相关法规."发言人Pen Pendleton在声明稿中指出.

有关摩根士丹利是否曾建议Facebook根据修正后的招股说明书,向分析师提供详尽财测数据一事,摩根士丹利拒绝评论.摩根士丹利表示它提供了修正后的说明书给所有散户及机构投资人,但并非提供新的获利预估.

"为了对营运趋势的资讯做出回应,有许多承销商的研究分析师调降了其获利看法,以反映其对于新资讯影响程度的评估,而这些研究分析师也参与了投资者说明活动.修正后的看法也纳入IPO订价考量."摩根士丹利声明稿指出.

联邦及地方监管机构周二表示,他们正在研究Facebook IPO案的各项问题,包括是否大型投资人取得了一些其他投资人所无法取得的关键资料.

对于Facebook及摩根士丹利而言,有关修正预估的消息进一步打击了对这家社群网络媒体股价的信心.(完)