〔中国债市〕财政部下周二将进行600亿元国库现金定存招标,期限九个月

路透上海5月23日电---中国财政部和人民银行公告称,将于下周二(29日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,操作量600亿元人民币,期限九个月.

刊登在财政部网站的公告显示,本次国库现金定存招标为今年第五期,起息日为5月29日,2013年2月26日到期,具体招标时间为5月29日上午9:00至9:30.