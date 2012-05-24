〔路透专访〕尚德今年出货量可达预期目标,美国反倾销裁定影响有限--CEO

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海5月24日电---全球最大光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N周四称,美国反倾销裁定对公司影响有限,预计今年出货量仍可达到2.1-2.5GW的预期目标.
尚德电力董事长和首席执行官(CEO)施正荣在接受路透专访时并指出,欧洲也可能采取类似的反倾销,如果这样对中国光伏业将是"致命的".
他并预计,中国明年将成为全球最大的光伏应用市场,年装机量料达7-8GW;而明年在中国的出货量将占公司总销售的三成,目前为10%左右.
5月17日美国商务部初裁决定,对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.[ID:nSB1554442](完)
--发稿 林琦; 撰写 边竞; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。