〔路透专访〕尚德今年出货量可达预期目标,美国反倾销裁定影响有限--CEO

路透上海5月24日电---全球最大光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N周四称,美国反倾销裁定对公司影响有限,预计今年出货量仍可达到2.1-2.5GW的预期目标.

尚德电力董事长和首席执行官(CEO)施正荣在接受路透专访时并指出,欧洲也可能采取类似的反倾销,如果这样对中国光伏业将是"致命的".

他并预计,中国明年将成为全球最大的光伏应用市场,年装机量料达7-8GW;而明年在中国的出货量将占公司总销售的三成,目前为10%左右.

5月17日美国商务部初裁决定,对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.[ID:nSB1554442](完)