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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 14:24 BJT

〔韩国股市〕收低1.1%,科技类股承压

路透首尔5月23日电---韩国股市周三收低,因市场降低对欧元区领导人峰会或达成果断措施化解债务危机的预期,促使投资者削减风险敞口.

绩优科技股表现不佳,SK hynix(000660.KS)蹉跌4.9%,LG显示器(034220.KS)下降4%.

综合股价指数.KS11下跌1.1%,收报1,808.62点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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