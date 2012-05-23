〔韩国股市〕收低1.1%,科技类股承压

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透首尔5月23日电---韩国股市周三收低,因市场降低对欧元区领导人峰会或达成果断措施化解债务危机的预期,促使投资者削减风险敞口.
绩优科技股表现不佳,SK hynix(000660.KS)蹉跌4.9%,LG显示器(034220.KS)下降4%.
综合股价指数.KS11下跌1.1%,收报1,808.62点.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。