俄罗斯计划打造远东博彩中心

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透澳门5月23日电---俄罗斯计划在远东港口城市符拉迪沃斯托克(Vladivostok,海参崴)附近打造一个博彩和娱乐中心，吸引在澳门和新加坡出手阔绰的亚洲玩家。
符拉迪沃斯托克位于中俄边境附近，以石油和天然气管道而闻名。该城市将于9月主办亚太经济合作组织峰会，一直在进行市容改造。
越南和菲律宾等亚洲国家也在建立类似的旅游和娱乐中心，料对符拉迪沃斯托克构成竞争。
俄罗斯国有企业Nash Dom Primorye料在周三于澳门举行的国际博彩博览会上宣布，正在寻找私人投资者或企业，在符拉迪沃斯托克附近6平方公里的区域兴建博彩度假村。
符拉迪沃斯托克是俄罗斯四个博彩合法区域之一，也是唯一一个正式计划吸引外国投资者的区域。
该项目被称为综合娱乐区，料可容纳约五个大型度假村。
博彩市场研究机构Gaming Market Advisors的一份报告称，该项目完成后可能带来20-70亿美元的收入。2011年，新加坡大小相当的博彩区域收入超过50亿美元。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。