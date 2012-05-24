俄罗斯计划打造远东博彩中心

(本文由路透中文网编译提供)

路透澳门5月23日电---俄罗斯计划在远东港口城市符拉迪沃斯托克(Vladivostok,海参崴)附近打造一个博彩和娱乐中心，吸引在澳门和新加坡出手阔绰的亚洲玩家。

符拉迪沃斯托克位于中俄边境附近，以石油和天然气管道而闻名。该城市将于9月主办亚太经济合作组织峰会，一直在进行市容改造。

越南和菲律宾等亚洲国家也在建立类似的旅游和娱乐中心，料对符拉迪沃斯托克构成竞争。

俄罗斯国有企业Nash Dom Primorye料在周三于澳门举行的国际博彩博览会上宣布，正在寻找私人投资者或企业，在符拉迪沃斯托克附近6平方公里的区域兴建博彩度假村。

符拉迪沃斯托克是俄罗斯四个博彩合法区域之一，也是唯一一个正式计划吸引外国投资者的区域。

该项目被称为综合娱乐区，料可容纳约五个大型度假村。

博彩市场研究机构Gaming Market Advisors的一份报告称，该项目完成后可能带来20-70亿美元的收入。2011年，新加坡大小相当的博彩区域收入超过50亿美元。（完）