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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 18:04 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*中国盐业总公司 20 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/1

北京银行

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西子电梯集团 15 8 12 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28

招商银行

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宁波杭州湾 18 3 12 5/25簿记建档 农业银行 AA 5/29 5/30

大桥发展公司

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天津药业集团 9.8 2 12 5/25簿记建档 招商银行 AA- 5/28 5/29

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泰州口岸 6 3 12 5/25簿记建档 中国银行 AA- 5/28 5/29

船舶公司

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鄂武商 6 3 12 5/28簿记建档 招商银行 AA 5/29 5/30

(000501.SZ)

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深圳市东阳光 11 6 12 5/29簿记建档 中国银行 AA- 5/30 5/31

实业发展公司 农业银行

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*北京有色金属 8 8 3 5/30簿记建档 北京银行 AA 5/31 6/1

研究总院 民生银行

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*武汉国有资产 15 6 5 5/30簿记建档 中信银行 AA 6/1 6/4

经营公司

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*邯郸交建公司 6 6 5 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/1

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*广东南方报业 6.6 3.5 5 5/30簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1

传媒集团

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安东石油 5 3 3 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28

技术集团

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天津大沽 8 4 3 5/25簿记建档 兴业银行 AA- 5/28 5/29

化工公司

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包钢集团 30 30 5 5/25簿记建档 浦发银行 AA+ 5/29 5/30

中国银行

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浙江交通 -- 30 7 5/25簿记建档 光大银行 AAA 5/28 5/29

投资集团

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都江堰兴市 10 5 5 5/28簿记建档 浦发银行 AA 5/30 5/31

投资公司

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中航发动机 30 30 5 5/29簿记建档 中信银行 AAA 5/31 6/1

控股有限公司

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广东鸿达兴业 7 7 3 5/29簿记建档 建设银行 AA 5/30 5/31

集团有限公司

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四川华西集团 7 3 2 5/29簿记建档 民生银行 AA- 5/30 5/31

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4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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河南中小企业 3.6 3.6 3 5/28簿记建档 国开行 AA 5/29 5/30

(河南省中小企业担保集团提供担保)

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深圳中小企业 0.95 0.95 3 5/29簿记建档 深发展 AA+ 5/30 5/31

(深圳市中小企业信用融资担保集团提供担保)

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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在

银行间债券市场发行的债务融资工具):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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注:*代表新增.(完)

--整理 曹巍浩; 审校 周晓峰

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