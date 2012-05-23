〔澳洲股市〕收盘下跌1.3%,零售、矿业与大型银行股走低

路透墨尔本5月23日电---澳洲股市周三下跌1.3%,因投资者担心欧洲近期和远期前景,同时澳洲最大的百货店下调获利预估,打压零售类股.

世界银行下调对中国经济增长预估的消息打压矿业类股,且大型银行股全线下跌.中国是澳洲最大的出口市场.

据最新数据,澳洲指标S&P/ASX 200指数跌54点,报4,067点.

百货店Myer Holding(MYR.AX)重挫7.8%.公司此前调降获利预测,因过去六周销售大减.这是该股15个月来最大单日百分比降幅.(完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]