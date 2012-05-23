〔澳洲股市〕收盘下跌1.3%,零售、矿业与大型银行股走低

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透墨尔本5月23日电---澳洲股市周三下跌1.3%,因投资者担心欧洲近期和远期前景,同时澳洲最大的百货店下调获利预估,打压零售类股.
世界银行下调对中国经济增长预估的消息打压矿业类股,且大型银行股全线下跌.中国是澳洲最大的出口市场.
据最新数据,澳洲指标S&P/ASX 200指数跌54点,报4,067点.
百货店Myer Holding(MYR.AX)重挫7.8%.公司此前调降获利预测,因过去六周销售大减.这是该股15个月来最大单日百分比降幅.(完)
--编译 王丽鑫;审校 隋芬
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澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。