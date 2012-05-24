CBS成美国2011-12电视季大赢家

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶5月22日电---美国哥伦比亚广播公司(CBS)周二宣布成为2011-12年度的电视季大赢家，称受益于犯罪剧集《海军犯罪调查处》(NCIS)以及喜剧片《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)，CBS已连续九年成为美国收视率最高的电视网。
尽管距本电视季结束还有三天，但CBS称该网的观众总人数位居第一，且领先其他电视网的幅度是23年中最大的。
根据尼尔森的最新评级数据，18-49岁观众本电视季最喜欢收看福克斯电视网，但去年这一受众群对该网的收视率下降了九个百分点。
尽管CBS主导了改编剧和喜剧，但福克斯表示，该电视网依然拥有美国收视率最高的节目《美国偶像》(American Idol)，尽管该节目今年流失了大约23%的观众。
预计CBS本季的成绩将为平均每晚1,174万观众，随后是福克斯的887万，ABC电视网为836万、NBC电视网依然位居第四，观众人数为738万。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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