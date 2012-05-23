〔中国股市〕沪综指收跌,欧元区忧虑重燃打压全球风险资产

路透北京5月23日电---中国股市沪综指周三收跌.欧元区忧虑重燃打压全球风险资产价格,加之国内经济增长和政策前景不明,均令投资者更趋谨慎.分析人士认为,短期大盘难有做为,可能继续调整并下试半年线(2,337点)支撑.

沪综指.SSEC收报2,363.437点,跌9.87点或0.42%.今日上海A股成交额848亿元人民币,上交易日为753亿元.

湘财证券分析师徐广福称,市场对于内外部经济形势的担忧仍在加深,国内信贷偏低的传闻令投资者担心可能缺少资金面支持,市场热点难以持续,个股行情转向防御也可见投资者的谨慎.

他并认为,国内提振经济的新政策可能要等二季度数据陆续出炉,宏观形势更加清晰以后才会出台,在此之前沪指可能在2,300-2,400点之间运行,短线来说半年线会反复经受考验.

风险资产周三普遍下跌,因有关解决欧元区债务危机新举措的预期减弱,在欧洲领导人即将召开会议之际谨慎情绪弥漫,而且有关希腊可能离开欧元区的担忧重燃,打击投资者信心.[ID:nSB1563184]

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS跌1.7%.日本股市日经指数.N225下跌1.2%,澳元兑美元AUD=D4周三触及0.9742美元附近的六个月低点,台湾股市周三亦收低1.75%.

以营收计中国第二大医药集团--上海医药集团股份有限公司(601607.SS)因有媒体报导公司正被证监单位调查,周三跌停,收报10.75元.

沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报点2,591.0点,跌0.57%,成交量为343,345手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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