〔日本股市〕收于四个月低点,日圆走强打压出口商股(更新版)

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(新增细节)
* 出口商股受创,日本央行政策疑虑助推日圆走强
* TDK受希捷、Western Digital冲击
* 投资者倾向于防御性股
路透东京5月23日电---日本股市日经指数周三收跌2%,至四个月收盘低位,出口商类股因日圆走强受到打击,拖累大盘.之前日本央行发布的最新声明令其宽松政策的承诺笼罩疑云.
日央行最新声明放弃将采取有力货币宽松措施的字眼,取而代之的是表示将施以适当政策,这助推日圆兑美元走强.
出口商进一步承压,因担心今日稍晚的欧洲领导人会议无法就解决区域主权债务危机的新举措达成一致.
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。