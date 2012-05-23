〔企业结盟〕马自达和菲亚特已签署谅解备忘录,合作生产新款跑车

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透东京5月23日电---马自达(7261.T)和菲亚特FIA.MI周三表示,双方已签署不具约束力的谅解备忘录,将基于马自达下一代MX-5平台,开发和生产马自达以及阿尔法罗密欧(Alfa Romeo)品牌新款敞篷跑车.阿尔法罗密欧为菲亚特旗下的轿车品牌.
两家公司在声明中称,预计将在今年下半年签署最终协议.
马自达和菲亚特将利用各自引擎开发两种风格截然不同的跑车.这两款跑车都将在马自达的日本广岛工厂生产,阿尔法罗密欧品牌的跑车则将于2015年投产.
这两家汽车制造商也表示,会协商在欧洲进一步合作的机会.马自达发言人称,协议不涉及任何股权结盟的讨论.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。