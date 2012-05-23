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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 15:07 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元看向四个月低位

0652GMT---欧元兑美元EUR=承压,报1.2669,距上周触及的四个月低位1.2642不远,位于1.2625和1.2600期权障碍受关注.

市场人士对周三的欧盟峰会将提出解决方案持怀疑态度,很多人预期会效跌破1月低位1.2624,为欧元进一步下跌打开空间.

欧元/日圆EURJPY=R跌0.65%,报100.78.美元/日圆JPY=跌0.6%,报79.50.日本央行按兵不动对日圆全线构成支撑.美元指数.DXY上涨0.17%,报81.635,此前触及20个月高位81.83.(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

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