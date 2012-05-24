韩国将首次对强奸犯实施化学阉割

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月23日电---韩国中央日报（Joongang Daily）周三报导，该国将对一名多次强奸幼女的惯犯进行化学阉割，这是韩国于2010年立法通过该刑罚以来首次实施。
报导称，现年45岁的Park在1984年至2002年期间，强奸或试图强奸四名13岁以下儿童。
这项立法针对的是那些被认为可能再次实施强奸行为的人。
“他被归为性取向不正常的人，这种人专门针对儿童。”该报引用司法部发言人的话报导。
司法部一委员会负责裁决是否对年龄超过19岁并对16岁以下儿童进行犯罪的罪犯实施化学阉割。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。