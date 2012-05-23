〔路透基点〕阿里巴巴30亿美元贷款案要求银行确认贷款承诺--RLPC

路透香港5月23日电---汤森路透旗下基点援引知情人士报导称,阿里巴巴集团30亿美元贷款案调整结构后,已要求参贷银行在6月1日前重新确认贷款承诺.

阿里巴巴于5月21日宣布,将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持其20%股权.

由于该贷款在银团组建阶段获得热烈响应,除六家原始承销商之外,还有14家银行承诺放贷,据称阿里巴巴考虑将贷款规模增加至40亿美元.

不过,贷款规模目前维持在30亿美元,但文件和结构有所调整,允许阿里巴巴日后在需要时额外增加10亿美元债务.

如先前报导,阿里巴巴需要63亿美元现金,为71亿美元雅虎交易融资,另外8亿美元将来自向雅虎发行优先股.

阿里巴巴宣布,将通过现金、债务、股权和股权相关的融资等方式筹得需向雅虎支付的63亿美元现金.

30亿美元贷款案是为私有化在香港上市的阿里巴巴网络有限公司1688.HK融资.对该公司进行私有化将花费25亿美元,剩下的5亿美元和可能的10亿美元额外举债,将部分用于融通回购雅虎持股交易.

稍早报导显示,30亿美元贷款分两部分:A部分10亿美元三年期定期贷款,B部分20亿美元12个月期过桥贷款.

消息人士稍早曾表示,A部分贷款规模可能增加10亿美元.

如稍早报导,起初的六家委托主办行兼额度分配行包括澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行和瑞穗实业银行,均已签署30亿美元贷款协议,因而阿里巴巴集团能够完成私有化阿里巴巴网络的相关手续.消息人士表示,私有化阿里巴巴网络的投票将于本周进行,阿里巴巴集团计划在6月底将阿里巴巴网络除牌.

阿里巴巴也在与中国国家开发银行等几家中国银行讨论采取较长期融资方案,这将取代20亿美元贷款部分.

稍早报导称,A部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点,B部分初始利率为LIBOR加码350个基点.过桥贷款利率将在第六个月和第九个月后上调,综合利率为较LIBOR加码481个基点.

两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460个基点,综合平均贷款期限约为1.5年.A部分平均期限是2.5年.

银行受邀分三个层次参贷,可选择参加其中一个部分,或按比例参贷:

承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,且分别从A部分和B部分获得300基点和175基点的先付费用.

对三个层次的参贷银行而言,综合先付费用分别为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当于604.67基点、582基点和560基点.

若贷款银行仅承诺参与A部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点.

若贷款银行仅参与B部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点.(完)