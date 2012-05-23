〔中国金融〕中国拟全面改革券商行业,打造本土高盛

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透上海5月23日电---据一份监管文件显示,中国正在研究出台全面的券商改革措施,培育最终能与高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等大型机构匹敌的全球性投资银行.
中国证监会本月稍早向券商下发的文件显示,证监会希望允许国内券商涉足期货、衍生品、资产管理、私人银行与私募股权等业务.中国券商目前的收入主要来源于股票交易佣金与证券承销.
与国际大型券商相比,中信证券(600030.SS)(6030.HK)与海通证券(600837.SS)(6837.HK)等中国券商仍然微不足道,它们亦需要更自由与更发达的国内资本市场,还需要进行行业整合,才能具有全球规模与国际影响.
国内券商也将被允许承担规模为净资产两倍的债务,并获得进入资本市场的更方便渠道,来支持业务扩张.
中国亦已加快市场和金融改革,以逐步放开受到严格管制的外汇交易,同时也在摒除股市及其他市场的弊病.中国希望在10年内将上海打造为全球的重要金融中心.
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