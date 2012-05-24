〔中国公开市场〕今日进行300亿91天正回购,本周净回笼780亿--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海5月24日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼780亿元.
公开市场周二只进行了600亿元28天期正回购,操作量与上周相同,中标利率仍持平于2.80%.路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计120亿元,其中央票30亿元,正回购90亿元.
在宣布调降存款准备金率后,中国人民银行公开市场上周通过加强正回购操作净回笼资金640亿元,结束此前连续七周净投放局面;中标利率则保持不变,体现了央行灵活调节市场流动性以及稳定市场利率的意图.[ID:nSB1552456] (完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。