〔表格〕外资在韩国股市卖超3,820亿韩元,为连续第16个交易日卖超

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透首尔5月23日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,820亿韩元,为连续第16个交易日卖超,期间累计卖超金额为3.6037万亿(兆)韩元(31亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月23日 -382.0 177.6 168.3
5月22日 -3.9 -51.8 109.5
5月21日 -57.9 12.5 87.0
5月18日 -429.8 134.7 288.6
5月17日 -51.4 129.4 107.5
5月16日 -491.2 31.8 272.3
5月15日 -184.5 32.2 24.1
5月14日 -157.2 116.9 93.9
5月11日 -167.4 -23.4 267.2
5月10日 -207.8 135.5 244.4
5月 9日 -343.7 -56.3 219.4
5月 8日 -323.2 94.7 134.1
5月 7日 -442.5 124.3 456.4
5月 4日 -96.5 63.6 44.1
5月 3日 -132.7 14.7 28.5
5月 2日 -131.9 60.6 127.7
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本月以来 -3,603.7 997.0 2,673.0
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今年以来 7,454.6 -2,035.8 -2,236.0
-------------------------------------------------(完)
--编译 高琦; 审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。