〔日本央行〕总裁白川方明:关于寻求强有力宽松政策的立场没有改变

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透东京5月23日电---日本央行总裁白川方明周三表示:
* 关于寻求强有力宽松政策的立场没有改变
* 需要通过利率而不是货币基础的规模,来衡量宽松政策的效果
* 有关欧债危机的尾部风险是我们关注的焦点
* 认为进一步降息将带来很大弊端,其中包括下调超额存款准备金率
* 欧债危机可能通过出口、日圆升值和市场动荡来损害日本经济
* 银行间市场目前十分稳定,将不惜一切代价维护稳定
* 欧洲经济可能达不到日本央行的预期,尤其是二线国家
* 日本金融企业对欧债危机的曝险有限
* 不会评论日本公债当前收益率水平
* 央行虽未达到买债计划目标,但近期尚看不到相关风险
* 日本必需采取稳定举措,以实现财政可持续性
* 白川方明:中国经济放缓时间在一定程度上长过预期 (完)
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。