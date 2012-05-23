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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 15:55 BJT

〔日本央行〕总裁白川方明:关于寻求强有力宽松政策的立场没有改变

路透东京5月23日电---日本央行总裁白川方明周三表示:

* 关于寻求强有力宽松政策的立场没有改变

* 需要通过利率而不是货币基础的规模,来衡量宽松政策的效果

* 有关欧债危机的尾部风险是我们关注的焦点

* 认为进一步降息将带来很大弊端,其中包括下调超额存款准备金率

* 欧债危机可能通过出口、日圆升值和市场动荡来损害日本经济

* 银行间市场目前十分稳定,将不惜一切代价维护稳定

* 欧洲经济可能达不到日本央行的预期,尤其是二线国家

* 日本金融企业对欧债危机的曝险有限

* 不会评论日本公债当前收益率水平

* 央行虽未达到买债计划目标,但近期尚看不到相关风险

* 日本必需采取稳定举措,以实现财政可持续性

* 白川方明:中国经济放缓时间在一定程度上长过预期 (完)

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