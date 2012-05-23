〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB1522758]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB1537184]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
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--整理 白云
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
截至1月28日止的第四财季，可归属股东的净利下滑至4.75亿美元，或每股1.54美元；上年同期为5.44亿美元，或每股1.73美元。