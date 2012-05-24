若改革停滞,希腊退出欧元区将"不可避免"--德国官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林5月23日电---德国日报《图片报》（Bild）引述基督教社会联盟二号领导人Alexander Dobrindt的话报导称，如果反对财政紧缩的党派赢得6月17日的选举并终止痛苦的经济改革，希腊退出欧元区将“不可避免”。

Dobrindt曾表示，希腊退出欧元区可能对该国更有利。他最新的评论凸显德国对希腊政治领导人越发不满。

“如果共产党或其他激进党派赢得选举，希腊退出欧元区将不可避免，”Dobrindt说道。

“如果希腊极端左翼势力履行其单方面停止偿还救助款和终止改革的承诺，欧洲不能也不应该默许。”

Dobrindt指出，希腊与国际贷款方达成的1,300亿欧元贷款所附加的减支、加税和其他改革条款没有可协商的余地。

默克尔和财政部长朔伊布勒等德国政治家也已敦促希腊坚持财政紧缩计划，此前反对救助协议的政党在5月6日的选举中获得的投票大幅上升。（完）