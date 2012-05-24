英菲尼迪欲扩大在华豪华车市场份额

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港/北京5月22日电---日产汽车(7201.T)表示，该公司希望到2016年将旗下高端品牌英菲尼迪(Infiniti)的全球销量扩大两倍，并占据中国豪华车市场10%的份额，向奥迪(NSUG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)的行业领头羊地位发起挑战。
英菲尼迪周二成为首家总部落户香港的全球汽车品牌，但却被视为是中国市场的“迟到者”，英菲尼迪计划于2014年在中国投产。目前，英菲尼迪在中国豪华车市场的占有率为3%左右。
上海汽车咨询公司Automotive Foresight的负责人张豫(Yale Zhang)表示，这一目标似乎“具有挑战性”。
张豫表示，为实现这一目标，日产必须“在未来两三年积极推动本土化，并为本土生产汽车定立有竞争性的价格。”
在截止到3月份的上一财年，英菲尼迪在华销量仅为1.9万辆，而大众汽车(VOWG_p.DE)奥迪2011年的销量突破30万辆。
目前英菲尼迪汽车多数产于日本，但日产计划在美国、欧洲和中国实现本土化生产，以推动其增长并规避汇率风险。
奥迪、梅赛德斯-奔驰和宝马(BMWG.DE)均在中国生产汽车，因中国对进口汽车征收25%的进口关税。
日产首席执行官戈恩(Carlos Ghosn)对记者表示：“我们知道会碰到激烈且艰难的市场竞争，但同时也看到这是一项开放的业务，（在中国）将获得可观的增长空间。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。