〔表格〕欧元区3月直接投资/证券投资为流出538亿欧元

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透法兰克福5月23日电---欧洲央行(ECB)周三公布的数据显示:
* 欧元区3月未经季节调整的经常帐为盈余75亿欧元
* 3月经季节调整的经常帐为盈余91亿欧元
* 3月直接投资/证券投资为流出538亿欧元,2月为流入160亿欧元
以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.
欧元区贸易/经常帐收支 3月 2月 前值 12个月累计
经常帐 7.5 -5.6 (-5.9) 9.8
贸易收支 8.7 2.3 (2.4) 16.6
劳务 3.9 3.1 (2.7) 62.4
净所得 5.5 4.9 (5.0) 31.4
净经常性转移 -10.6 -15.9 (-16.0) -100.6
资本帐 0.3 1.6 (1.6) 10.5
金融帐 -19.0 0.3 (3.2) -27.6
直接投资 -18.4 -3.4 (-5.3) -136.5
证券投资 -35.4 19.4 (18.0) 112.8
直接及证券投资 -53.8 16.0 (12.8) -23.6
金融衍生品 -4.8 4.9 (6.2) -24.4
其他投资 38.5 -18.9 (-14.0) 20.1
储备资产 1.1 -1.8 (-1.8) 0.3
经季节调整经常帐 9.1 -1.2 (-1.3) 9.6
注:括号内为前值.
(完)
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--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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