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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 16:15 BJT

〔表格〕欧元区3月直接投资/证券投资为流出538亿欧元

路透法兰克福5月23日电---欧洲央行(ECB)周三公布的数据显示:

* 欧元区3月未经季节调整的经常帐为盈余75亿欧元

* 3月经季节调整的经常帐为盈余91亿欧元

* 3月直接投资/证券投资为流出538亿欧元,2月为流入160亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 3月 2月 前值 12个月累计

经常帐 7.5 -5.6 (-5.9) 9.8

贸易收支 8.7 2.3 (2.4) 16.6

劳务 3.9 3.1 (2.7) 62.4

净所得 5.5 4.9 (5.0) 31.4

净经常性转移 -10.6 -15.9 (-16.0) -100.6

资本帐 0.3 1.6 (1.6) 10.5

金融帐 -19.0 0.3 (3.2) -27.6

直接投资 -18.4 -3.4 (-5.3) -136.5

证券投资 -35.4 19.4 (18.0) 112.8

直接及证券投资 -53.8 16.0 (12.8) -23.6

金融衍生品 -4.8 4.9 (6.2) -24.4

其他投资 38.5 -18.9 (-14.0) 20.1

储备资产 1.1 -1.8 (-1.8) 0.3

经季节调整经常帐 9.1 -1.2 (-1.3) 9.6

注:括号内为前值.

(完)

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--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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