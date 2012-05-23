〔欧洲汇市〕欧元兑美元触及四个月低位,美元指数触20个月高位

路透伦敦5月23日电---在欧盟非正式峰会召开前,投资者削减欧元仓位,欧元兑美元EUR=因而跌至四个月低位1.2635美元,此外英镑兑美元GBP=D4跌至两个月低位1.5721美元,美元指数.DXY升至20个月高位81.839,美元兑瑞郎CHF=升至四个月高位0.95128瑞郎,澳元兑美元AUD=D4跌至六个月低位0.9736美元.(完)