〔中国债市〕人民币利率互换受短端引领整体下移,因七天回购破位走低

路透上海5月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周三整体下移,其中短端跌幅领先,因货币市场七天期回购利率破位下行.不过七天回购利率已跌至2.5%下方并徘徊在逾一年低点,继续推动IRS下探的动力预计有限.

交易员并称,如果资金面不发生大的变化,在对中国经济前景不佳预期下,IRS未来走势还需观望明日将公布的汇丰PMI初值数据,以及外围市场表现等.

北京一银行交易员表示,今日IRS一转上日避险情绪减缓引发的升势,"1年下了10bp左右,(七天)回购的影响很大."

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周三大幅下滑近30个基点(bp)至2.4%附近,达逾一年低位.交易员表示,由于市场流动性继续呈现宽松,指标品种利率向资金融入方倾斜,遂带动七天与隔夜品种的期限利差向历史均值水平回归.[ID:nSB1563242]

该交易员并预计,短期内七天期回购利率低位徘徊的可能性较大,助力IRS下行动力料有所减弱.因此,近期公布的经济数据和外围市场表现或更多左右IRS走势.

明日将有5月汇丰中国制造业PMI初值公布.此前4月该数据终值亦自3月所及低点反弹,且优于初值,确认中国经济增速放缓态势趋于稳定,二季度有望企稳回升.[ID:nSB1522226]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.7743/2.8957 2.7050/2.7850 2.8300/2.9167 2.9833/3.0767 3.0100/3.2733

周二 2.8400/2.9683 2.7707/2.8607 2.8743/2.9671 3.0143/3.1114 3.0400/3.3140

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变动 -0.0657/-0.0726 -0.0657/-0.0757 -0.0443/-0.0504 -0.0310/-0.0347 -0.0300/-0.0407

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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