〔表格〕英国4月零售销售较前月下降2.3%,逊于预估

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月23日电---英国统计局周三公布,英国4月零售销售较前月减少2.3%,较上年同期下降1.1%.路透调查预估分别为减少0.8%和增长1.0%.
以下为详细数据:
零售销售量 4月 3月 (3月前值) 预估
较前月%(经季节调整) -2.3* 2.0 (1.8) -0.8
较上年同期% -1.1** 3.1 (3.3) 1.0
* 按月降幅为2010年1月以来最大
** 按年降幅为2011年8月以来最大.(完)
浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 吴云凌;审校 丁琦
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。