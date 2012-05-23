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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 16:41 BJT

〔表格〕英国4月零售销售较前月下降2.3%,逊于预估

路透伦敦5月23日电---英国统计局周三公布,英国4月零售销售较前月减少2.3%,较上年同期下降1.1%.路透调查预估分别为减少0.8%和增长1.0%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 4月　 3月 (3月前值) 预估

较前月%(经季节调整) -2.3* 2.0 (1.8) -0.8

较上年同期% -1.1** 3.1 (3.3) 1.0

* 按月降幅为2010年1月以来最大

** 按年降幅为2011年8月以来最大.(完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 吴云凌;审校 丁琦

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