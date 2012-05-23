〔欧洲汇市〕欧元兑美元跌至21个月低位,兑日圆触三个半月低位

路透伦敦5月23日电---欧元兑美元EUR=周三续跌至21个月低位1.2615美元,兑日圆EURJPY=R亦跌至三个半月低位100.16日圆,因投资者担心希腊可能退出欧元区,且对欧盟峰会持怀疑态度,从而增持欧元空仓.(完)