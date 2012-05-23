〔中国债市〕获利回吐压力下利率债总体持稳,短期高等级信用债受青睐

路透北京5月23日电---中国银行间债市周三利率债和信用债走势分化.利率债总体持稳,但获利回吐压力并未消散;信用债,尤其是短期高等级信用债,则受到机构的青睐,市场人士静待经济数据和政策给出进一步指引.

"今天七天repo下得多,但利率债收益之前下太多了,下不去了,"上海一外资银行交易员称,"大家都比较看好后期的债市,但短端都下了五六十个点了,获利回吐盘多,再下需要数据继续不好,需要政策支持."

信用债收益率则小幅下行.上海一大型银行交易员称,现在的资金和政策大势对债市没太多利空,然现券收益率前期跌幅已大,短期内整体或延续盘整格局;市场上,三年以内的AAA级债最受青睐."不是说低等级债就差,而是大家补仓建仓的时候,会买点流动性好些的."她称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周三大幅下滑近30个基点(bp).交易员表示,由于市场流动性继续呈现宽松,指标品种利率向资金融入方倾斜,遂带动七天与隔夜品种的期限利差向历史均值水平回归.[CN/CN]

剩余期限近七年的固息国债120005券最新加权成交收益率CN120005=CFXS为3.2471%,与上日的3.2476%几无变化;剩余期限约2.47年的中期票据11五矿MTN2券最新双边报价CN1182312=CFXM为4.18%/4.05%,上日尾盘为4.23%/4.15%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 1.8512 2.4379

上日 1.8294 2.6942

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7250/2.6670

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4075/2.3385

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9569/2.8749(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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