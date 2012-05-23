〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至五个月低位,受欧洲情势忧虑拖累

路透新加坡5月23日电---马来西亚棕榈油期货周三跌至五个月低位,追随大宗商品市场整体跌势,因投资者警惕应对欧债危机的努力或受挫.

棕榈油期货下跌逾3%,盘旋于3,000马币(林吉特)的重要心理点位略上方.

"棕榈油市场今日一开盘便承压.外部油籽市场下跌,因此棕榈油也因市场人气承压而下跌,"马来西亚一家外资商品经纪商的交易员表示.

0815GMT时,马来西亚棕榈油期货指标8月合约FCPOc3下跌3.2%,至每吨3,010马币,此前触及3,002马币的低位,为去年12月20日以来最低.

成交量为31,428口,高于25,000口的通常水准,因交易商急于出脱持仓.

路透分析师王涛持偏空观点,称棕榈油价格或进一步跌至2,971马币的12月15日低位,因价格已跌破3,019马币.

船货调查机构ITS和SGS的数据均显示,5月1-20日马来西亚棕榈油出口略微增加.

但交易商称,尽管需求理想,但市场对全球经济的忧虑对市场的影响更大.

"需求绝对是有的,但在这种形势下,这几天买方不可能占据主动,"上述交易商表示.(完)