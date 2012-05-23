《汇市简讯》瑞郎/美元续跌,下看2012年内低点

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
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* 瑞郎/美元追随欧元跌势继续走低,创趋势新低
* 美元/瑞郎触及0.9500的障碍位,该水准上方的停止单被触发
* 下一技术阻力位在0.9562美元,之后将上看2012年内高点0.9595
* 下一波卖压来自0.9530-0.9550区间
(完)
--编译 白云; 审校 王丽鑫
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路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
截至1月28日止的第四财季，可归属股东的净利下滑至4.75亿美元，或每股1.54美元；上年同期为5.44亿美元，或每股1.73美元。