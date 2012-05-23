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市场报道 | 2012年 5月 23日 星期三 17:08 BJT

《汇市简讯》瑞郎/美元续跌,下看2012年内低点

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* 瑞郎/美元追随欧元跌势继续走低,创趋势新低

* 美元/瑞郎触及0.9500的障碍位,该水准上方的停止单被触发

* 下一技术阻力位在0.9562美元,之后将上看2012年内高点0.9595

* 下一波卖压来自0.9530-0.9550区间

(完)

--编译 白云; 审校 王丽鑫

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