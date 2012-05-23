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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 20:39 BJT

〔表格〕加拿大3月零售销售较前月增长0.4%,2月确认为下滑0.2%

路透5月23日电---加拿大统计局周三公布,加拿大3月零售销售较前月增长0.4%,2月修正后为下滑0.2%,3月扣除汽车的零售销售较前月增长0.1%.

(百分比变动) 3月 3月 2月(修正值) 2月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.4 +4.1 -0.2 -0.2

扣除汽车/零部件 +0.1 +2.4 +0.4 +0.5

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,3月零售销售与前月增长0.3%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.5%.(完)

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--编译 王洋;审校 丁琦

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