〔表格〕加拿大3月零售销售较前月增长0.4%,2月确认为下滑0.2%

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透5月23日电---加拿大统计局周三公布,加拿大3月零售销售较前月增长0.4%,2月修正后为下滑0.2%,3月扣除汽车的零售销售较前月增长0.1%.
(百分比变动) 3月 3月 2月(修正值) 2月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.4 +4.1 -0.2 -0.2
扣除汽车/零部件 +0.1 +2.4 +0.4 +0.5
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,3月零售销售与前月增长0.3%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.5%.(完)
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--编译 王洋;审校 丁琦
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