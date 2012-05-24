每日管理建议：秘密寻找跳槽机会

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿5月22日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
就业市场比大多数人想象的都要活跃，你可以在不影响现有工作的情况下寻找新的机会，主要靠谨慎。
在已有工作的情况下寻找新的工作机会可能让人倍感压力，尤其是在社交媒体盛行，很难保护隐私的今天。如下三个途径可以让你的跳槽秘密进行：
1. 谁都别告诉。你可能和某些同事关系比较近，但是只有你自己保守秘密，秘密才不会泄露。
2. 谨慎交际。当与别人交往时，你不见得要和盘托出你的想法。不要说“你好，我叫Amy Gallo，我正在找工作”。可以这样尝试：“我在目前的岗位上工作出色，对新的机会也愿意考虑。”
3. 拿到工作机会再说。如果你知道老板的反应是负面的，最好等拿到工作机会再告诉老板。
--摘自《如何谨慎跳槽》(How to Keep a Job Search Discreet)，作者：Amy Gallo
编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。