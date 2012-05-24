每日管理建议：秘密寻找跳槽机会

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿5月22日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。

就业市场比大多数人想象的都要活跃，你可以在不影响现有工作的情况下寻找新的机会，主要靠谨慎。

在已有工作的情况下寻找新的工作机会可能让人倍感压力，尤其是在社交媒体盛行，很难保护隐私的今天。如下三个途径可以让你的跳槽秘密进行：

1. 谁都别告诉。你可能和某些同事关系比较近，但是只有你自己保守秘密，秘密才不会泄露。

2. 谨慎交际。当与别人交往时，你不见得要和盘托出你的想法。不要说“你好，我叫Amy Gallo，我正在找工作”。可以这样尝试：“我在目前的岗位上工作出色，对新的机会也愿意考虑。”

3. 拿到工作机会再说。如果你知道老板的反应是负面的，最好等拿到工作机会再告诉老板。

--摘自《如何谨慎跳槽》(How to Keep a Job Search Discreet)，作者：Amy Gallo