〔中国经济〕下行压力加大,要加大预调微调力度--国务院常务会议

路透北京5月23日电---中国国务院常务会议周三指出,当前中国经济运行总体平稳,增速保持在年初预期目标区间内,但仍然存在一些突出矛盾和问题,特别是经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度.

会议称,要推进"十二五"(2011-2015年)规划重大项目按期实施,启动一批事关全局、带动性强的重大项目,已确定的铁路、节能环保、农村和西部地区基础设施、教育卫生、信息化等领域的项目,要加快前期工作进度.