〔中国经济〕下行压力加大,要加大预调微调力度--国务院常务会议

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透北京5月23日电---中国国务院常务会议周三指出,当前中国经济运行总体平稳,增速保持在年初预期目标区间内,但仍然存在一些突出矛盾和问题,特别是经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度.
会议称,要推进"十二五"(2011-2015年)规划重大项目按期实施,启动一批事关全局、带动性强的重大项目,已确定的铁路、节能环保、农村和西部地区基础设施、教育卫生、信息化等领域的项目,要加快前期工作进度.
同时,还要稳定和严格实施房地产市场调控政策.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。