伊朗称西方国家的施压政策徒劳无益

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜5月23日电---伊朗外长萨利希(Ali Akbar Salehi)周三表示，西方国家在巴格达会谈上对伊朗的任何施压努力都将是徒劳的。

再过几个小时，世界主要国家将与伊朗在巴格达举行会谈，试图就伊朗核计划达成协议。

萨利希在德黑兰的新闻发布会上表示，西方国家的施压和恐吓政策都是徒劳。他们必须采取善意政策才能解决这个问题。

他抨击了美国国会寻求对伊朗实施进一步制裁的做法，“美国国会没有发出好消息，这或许说明美国并没有准备表现出善意。”

“我认为这是一个战略错误。我希望他们在问题出现前及早取获得有远见的想法。”萨利希说道。（完）