伊朗称西方国家的施压政策徒劳无益

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜5月23日电---伊朗外长萨利希(Ali Akbar Salehi)周三表示，西方国家在巴格达会谈上对伊朗的任何施压努力都将是徒劳的。
再过几个小时，世界主要国家将与伊朗在巴格达举行会谈，试图就伊朗核计划达成协议。
萨利希在德黑兰的新闻发布会上表示，西方国家的施压和恐吓政策都是徒劳。他们必须采取善意政策才能解决这个问题。
他抨击了美国国会寻求对伊朗实施进一步制裁的做法，“美国国会没有发出好消息，这或许说明美国并没有准备表现出善意。”
“我认为这是一个战略错误。我希望他们在问题出现前及早取获得有远见的想法。”萨利希说道。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。