〔中国汇市〕人民币兑美元创四个月新低,受风险厌恶情绪抬升等影响(更新版)

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* 人民币兑美元创四个月新低,希腊困局抬升风险厌恶情绪

* 即期汇价跳水击穿6.33阻力位后渐恢复至区间波动

* 美元指数盘中一度触及20个月新高,购汇客盘浮现

* 人民币存在弹性贬值的可能性

路透上海/北京5月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三创四个月新低.希腊困局抬升风险厌恶情绪,令中间价低开逾100点,美元指数.DXY盘中一度触及20个月新高,加之购汇客盘的配合,致即期汇价跳水击穿6.33阻力位,之后逐渐恢复至稳定区间波动.

交易员表示,近期中间价走势愈加市场化,近期几次明显波动均与海外市场及其相关.这也强化了"强势美元"的预期,将拉低人民币兑美元即期汇价交易区间,人民币存在弹性贬值的可能性.

对于人民币兑美元的大跌,上海一外资银行交易员称,"风险厌恶情绪是一方面,还有就是车企的购汇盘."

她并指出,惯常临近月末时,在本地运营的外资车企都会购买美元,这次其仍倾向于认为是正常的购汇举动,特别是在人民币大跌的情况下;近日外盘变数较多,其倾向于不留大额美元头寸过夜.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3345 6.3281 6.3395 6.3208 6.3077 6.3231

北京一银行交易员则指出,央行放松管制,显示其认为目前汇价处于均衡的态度.同时即期汇价"胶着"走势,也表现出市场对当前汇率水平的认可,因此人民币大幅贬值的可能性很小,有弹性的贬值倒是有可能,接下来的贸易数据或将提供线索.

中国公布疲软的4月外贸数据后,商务部发言人沈丹阳表示正在积极行动,预计二季度外贸形势会进一步好转,全年外贸总额增长10%的既定目标应该可以实现.[ID:nSB1539784]

以下为北京时间17:41,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3880/65 6.3895

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3310/30 6.3220

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水245点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3590元.

东京汇市,元指数周三升至20个月高位,因投资者担心希腊可能退出欧元区打压欧元,并让欧元维持在不久前创下的四个月低点附近.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进

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