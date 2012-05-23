〔欧洲经济〕德国央行称希腊形势非常堪忧,不改革则难再获援助

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透柏林5月23日电---德国央行周三称:
* 希腊形势非常令人担忧,不进行改革将令该国难以获得进一步援助
* 要求德国财政决策者放宽政策立场刺激经济的呼声看似不适当
* 若对希腊的援助停止,则欧元区将面临很大风险,但该风险可控
* 若弱化与希腊达成的现有协议,则损害欧元区其它国家协议的公信力
* 鉴于当前形势,欧元区系统不应当明显增加对希腊的风险敞口.
* 欧元区国家必须决定要向希腊提供多少进一步的金融援助.(完)
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。