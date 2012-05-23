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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 18:19 BJT

〔欧洲经济〕德国央行称希腊形势非常堪忧,不改革则难再获援助

路透柏林5月23日电---德国央行周三称:

* 希腊形势非常令人担忧,不进行改革将令该国难以获得进一步援助

* 要求德国财政决策者放宽政策立场刺激经济的呼声看似不适当

* 若对希腊的援助停止,则欧元区将面临很大风险,但该风险可控

* 若弱化与希腊达成的现有协议,则损害欧元区其它国家协议的公信力

* 鉴于当前形势,欧元区系统不应当明显增加对希腊的风险敞口.

* 欧元区国家必须决定要向希腊提供多少进一步的金融援助.(完)

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