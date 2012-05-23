《中国企业债发行日程表》--5月23日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *山西国际 20 10 前五年5.38% AA+ 5/24-5/30 国信证券 电力集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (第6年起分别偿还10%、10%、20%、30%和30%的本金) ===================================================================================== 上海张江集团 7 5 前三年5.60% AA+ 5/18-5/24 国泰君安 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 海航资本 15 7 前五年8.51% AA 5/22-5/24 齐鲁证券 控股有限公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 杨凌现代农业 15 7 前五年7.60% AA 5/23-5/25 银河证券 开发集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 曾祥进 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。