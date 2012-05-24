“X战警”漫画计划上演同性婚礼

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶5月22日电---今年6月，Marvel漫画公司的X战警们将放下手中的武器，拿起结婚戒指，完成超级英雄世界里的首个同性婚礼。
Marvel周二称，蓝眼睛、黑头发的加拿大人Jean-Paul Beaubier（也称Northstar，能够以超人的速度移动和飞翔）将在5月23日开始发售的《Astonishing X-Men》第50期中向长期的男友Kyle Jinadu求婚。
“Marvel的世界总是反映现实。因此我们努力确保漫画中的人物、人物之间的关系和故事情节都符合现实。我们在这个故事上付出了超过一年的努力，以确保Northstar和Kyle的婚礼体现Marvel的传统。”Marvel主编Axel Alonso在声明中称。
Marvel表示，两人将在6月20日开始发售的《Astonishing X-Men》第51期中结婚，一些漫画书零售商将在那天举办婚礼派对。
Northstar和Kyle从2009年开始一直在一起，但是Marvel并未承诺两人从此将愉快地生活。事实上，Marvel在婚礼声明中问道：“他们在通向纽约市婚礼的道路会一帆风顺还是暗藏杀机？”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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