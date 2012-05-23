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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 18:32 BJT

〔亚洲橡胶〕5月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月23日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 277.0 99 - -

* 6月 276.4 48 275.4 11

* 7月 275.9 185 275.8 18

* 8月 276.4 525 275.5 169

* 9月 272.9 979 271.3 278

*10月 269.6 7200 268.4 1476

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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