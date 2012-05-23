〔亚洲橡胶〕5月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透5月23日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 5月 277.0 99 - -
* 6月 276.4 48 275.4 11
* 7月 275.9 185 275.8 18
* 8月 276.4 525 275.5 169
* 9月 272.9 979 271.3 278
*10月 269.6 7200 268.4 1476
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。