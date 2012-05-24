(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中趋升,市场资金略显紧俏

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 利率稳中带升
* 回补负数动作积极
* 短票量少
记者 林妙容
路透台北5月23日电---台湾银行间短率周三稳中趋升.时序渐次进入月底,银行操作保守以对,市场上不见闲置资金流动,一周拆款的成交高点应声走高.
银行资金调度人士指出,央行上日扩大冲销力道,一早市场没有多余的闲钱,各银行以申报央行为主要资金配置管道.而帐上尚有负数的银行则积极回补积数,以防月底资金情势更形紧俏,届时调度难度将陡然升高.
"今天资金偏紧,早上询了几回,大家都说没多的资金."一位小型银行资金调度人士说.
他们也指出,为因应进入月底资金情势恐日趋严峻,昨日因存单到期量少央行多冲,但今日央行似有意减少存单申报数量,以免市场难以调度.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.511%,上日在0.512%;区间在0.388-0.71%,与上日相同.
一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.75%,高位较上日走高2基点,上日在0.506-0.73%.
本月是缴税旺季高峰,据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.
**短票利率持平**
短票方面,票券商表示,今日发票量少,票券商以售予法人为资金调度的主要来源,并配合少量拆款来弥平资金缺口,与银行间的承作量少,即使部分行库有买票意愿,也是僧多粥少,供应不足.
此外,尽管拆款市场短率已悄悄走升,但票券商认为对短票利率影响将十分有限,因发票量低迷不见改善,票券商资金需求不会急增推升短票利率.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,与上日相同,月内短票成交以0.85-0.86%为主,较长天期则见0.87%.
台湾央行今日共发行2,549.5亿台币存单,相较存单到期金额2,872亿,存单发行余额减少322.5亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期金额共9,535亿台币,本周余日依序为周四2,187.5亿以及周五1,198.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为331亿台币;累计超额准备为628亿台币,加计前期1%的超额准备为1,400亿台币.
**公债RP利率大致持稳**
债市同业附买回(RP)利率大致持稳,为因应明日公债交割,见投信端赎回资金,寿险也没有新钱可承作,令部分交易商感受趋紧,市场预料将延续保守调度的气氛直至月底.
资金调度人士表示,今日除60亿台币的鸿海(2317.TW)公司债外,见投信因应公债交割及月底资金需求而陆续走钱,银行端资金供应也逐渐减少,场上钱不好找;预计明日盘初将续见另一波赎回,令交易商更加不敢松懈.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
交易商统计,周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿台币;周五有台北富邦银行47亿台币金融债交割.
10年期公债101/乙二A01202=TWO各行业得标比重如下:银行得标比重55.01%、证券业31.33%、寿险业10.0%、票券业3.66%.[ID:nST0519527](完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 林高丽/曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。