〔东南亚股市〕全线收低,欧元区担忧令投资者离场

路透5月23日电---东南亚股市周三追随地区市场跌势走疲,投资者担心一旦希腊退出欧元区所可能带来的影响.

新加坡海峡时报指数.FTSTI下跌1.5%,收在日内低点,本月跌幅已经达到6.5%.印尼股市.JKSE跌0.98%,泰国股市.SETI下滑1.84%,周二从超卖水平的反弹被证实仅是暂时走势.

在新加坡股市,大华银行(UOBH.SI)与华侨银行(OCBC.SI)分别下挫2.6%与2.2%,给海峡时报指数构成最大拖累.

法国巴黎银行分析师预计,若全球经济陷入温和衰退,东盟地区市场的银行股平均跌幅或达大约16%.

虽然这仍是巴黎银行认为最有可能的情境,该行也警告称,若发生全球金融崩溃,银行股跌幅最多深达50%,令估值回到2008年全球金融危机时的水平.

1031GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2780.42 -43.33 -1.53 +5.07 2646.35

马来西亚 .KLSE 1539.71 -7.13 -0.46 +0.59 1530.73

泰国 .SETI 1110.70 -20.82 -1.84 +8.33 1025.32

印尼 .JKSE 3981.58 -39.52 -0.98 +4.18 3821.99

菲律宾 .PSI 4928.53 -29.90 -0.60 +12.73 4371.96

越南 .VNI 436.75 -11.19 -2.50 +24.24 351.55

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(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

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