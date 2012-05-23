〔国际油市〕亚洲柴油市场跨月价差逾一周来首次转至正价差

路透新加坡5月23日电---亚洲柴油6月/7月跨月价差转至正价差,为逾一周来首次,因供应充裕但地区需求单薄.

正价差为即期价格低于远期价格.若价差足够大,则能刺激存储活动.

路透数据显示,6月/7月价差下跌0.07美元至每桶负0.03美元,创下5月15日以来最低.

贸易商表示,尽管越南的需求坚挺,但不足以支持价格,因地区供给充足.

越南的Petrolimex再度出现在现货市场,求购6.1万吨6月柴油,之前已购买了8.3万吨.

中质馏分油店头衍生品市场交投亦升温,在普氏的交易平台,约有120万桶换手.

这是自2月29日以来的最高成交量.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.01 -1.36 -1.12 121.37

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.26 -1.52 -1.26 120.78

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.51 -1.57 -1.29 122.08

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.51 -1.57 -1.28 123.08

6月柴油互换 GOSGSWMc1 119.26 -1.52 -1.26 120.78

7月柴油互换 GOSGSWMc2 119.29 -1.45 -1.20 120.74 (完)