〔国际油市〕亚洲柴油市场跨月价差逾一周来首次转至正价差

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透新加坡5月23日电---亚洲柴油6月/7月跨月价差转至正价差,为逾一周来首次,因供应充裕但地区需求单薄.
正价差为即期价格低于远期价格.若价差足够大,则能刺激存储活动.
路透数据显示,6月/7月价差下跌0.07美元至每桶负0.03美元,创下5月15日以来最低.
贸易商表示,尽管越南的需求坚挺,但不足以支持价格,因地区供给充足.
越南的Petrolimex再度出现在现货市场,求购6.1万吨6月柴油,之前已购买了8.3万吨.
中质馏分油店头衍生品市场交投亦升温,在普氏的交易平台,约有120万桶换手.
这是自2月29日以来的最高成交量.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 120.01 -1.36 -1.12 121.37
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.26 -1.52 -1.26 120.78
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.51 -1.57 -1.29 122.08
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.51 -1.57 -1.28 123.08
6月柴油互换 GOSGSWMc1 119.26 -1.52 -1.26 120.78
7月柴油互换 GOSGSWMc2 119.29 -1.45 -1.20 120.74 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。