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市场报道 | 2012年 5月 23日 星期三 21:46 BJT

〔美国股市〕开低,受希腊前景忧虑和戴尔财测不及预期所累

路透纽约5月23日电---美国股市周三开盘下挫,因市场愈发担心希腊在欧元区的命运,而戴尔营收预估低于预期亦打压投资者情绪.

道琼工业指数.DJI盘初下跌64.41点,或0.52%,至12,438.40点.标准普尔500指数.SPX跌7.93点,或0.60%,至1,308.70点,Nasdaq指数.IXIC下挫24.59点,或0.87%,至2,814.49点.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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