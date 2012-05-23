〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差升水仍保持在低位

路透新加坡5月23日电---亚洲石脑油价格周三连续第11个交易日下滑,至六个月低点,而且每吨5.00美元的跨月价差升水也远低于一个月前的水平,因裂解装置削减产能利用率导致需求大减.

低迷的基本面显而易见,韩国的S-Oil不得不出售3.3万吨石脑油,或卖给一家日本贸易商,FOB价格仅较日本现货报价略微升水.

这要大大低于最近一笔现货交易,当时其以每吨32美元的纪录升水向托克(Trafigura)出售一笔5月末船货.

一位交易员说:"尽管欧洲至亚洲的套利窗口关闭,但亚洲供给仍然在增长,因为需求下降了."

汽油裂解价差处在四日高点,从四日低点反弹,因越南的即期需求支持市场.

越南迄今已求购稍多于20万吨的5-6月汽油和柴油,以填补国内的供给缺口,因该国唯一的一座炼厂上周位关闭长达四周,以进行设备检修.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 863.00 -6.00 -0.69 869.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.55 -0.67 -0.71 94.22

97号现货汽油GL97-SIN 121.85 -0.95 -0.77 122.80

95号现货汽油GL95-SIN 118.10 -0.90 -0.76 119.00

92号现货汽油GL92-SIN 114.70 -0.90 -0.78 115.60

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.69 0.51 7.10 7.18 (完)