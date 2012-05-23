〔表格〕美国4月新屋销售较上月增加3.3%,年率为34.3万户

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透5月23日电---美国商务部周三公布,4月新屋销售年率为34.3万户(预估为33.5万户),3月修正后为33.2万户(前值为32.8万户).
美国4月新屋销售较上月增长3.3%,3月修正后为下降7.3%(前值为下跌7.1%).
经季节因素调整后的4月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 4月 3月 3月前值 2月 2月前值 2011年4月
总户数 3.3 343 332 328 358 353 312 (完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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