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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 22:11 BJT

〔表格〕美国4月新屋销售较上月增加3.3%,年率为34.3万户

路透5月23日电---美国商务部周三公布,4月新屋销售年率为34.3万户(预估为33.5万户),3月修正后为33.2万户(前值为32.8万户).

美国4月新屋销售较上月增长3.3%,3月修正后为下降7.3%(前值为下跌7.1%).

经季节因素调整后的4月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 4月 3月 3月前值 2月 2月前值 2011年4月

总户数 3.3 343 332 328 358 353 312 (完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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