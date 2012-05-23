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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 22:46 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透5月23日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/18/12 较上周 较上年 05/18/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 386.2 1.5 18.1 382.5 0.9 11.6

馏分油 120.0 -0.2 -23.7 119.5 -0.3 -21.6

汽油 200.8 -4.5 -10.5 201.0 -3.3 -8.7

取暖油 25.5 0.0 -6.3 25.2 -0.2 -6.7

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0

煤油型航空燃料 37.6 -0.7 -2.1 38.3 -0.1 -0.8

原油日加工量 14.5 0.0 0.3 15.0 -0.1 0.1

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加100万桶,汽油库存减少50万桶,馏分油库存减少20万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 母红

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