〔德国个股〕宝马汽车今年在中国销量预计增长25-30%左右--高层

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透沈阳5月24日电---全球最大豪华轿车生产商--宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)董事Friedrich Eichiner周四称,宝马今年在中国销量预计增长25-30%左右.
Friedrich Eichiner在一场记者会间隙并称,中国豪华车市场今年销量预计增长20%左右.
"维持这样的高增长是不可持续的,...中长期来看,宝马在华销量增速会逐步降低,但因基数很大,销量仍将可观."他说.
宝马去年在华销量233,630辆,同比增长37.7%.今年第一季其全球销量增长约10%至逾40万辆,其中中国及美国均呈两位数增长.(完)
--发稿 李然; 撰写 张胜男; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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