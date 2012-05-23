〔美国热股〕戴尔重挫逾16%,受营收预估疲弱及季度业绩令人失望拖累

* 加拿大皇家银行将戴尔目标价从18美元下调至16美元

* Jefferies将戴尔目标价从17美元下调至15美元

* Evercore将戴尔目标价从19美元下调至16美元

路透5月23日电---戴尔(Dell Inc.)DELL.O股价周三重挫逾16%,因为该公司公布的营收预估表现疲弱,以及季度业绩令人失望,导致一系列券商下调该公司的股票目标价.

戴尔股价在Nasdaq早盘下跌2.28美元,报12.80美元,此前该公司预计,当前季度的营收预估介于147-150亿美元之间,远逊于分析师平均预计的154亿美元.

BMO Capital Markets分析师Jung Pak在研究报告中写到,IT业支出环境谨慎,以及个人电脑(PC)业务所面临的挑战,将在2013财年困扰戴尔.Pak将戴尔股票目标价从18美元下调至16美元.

Evercore Partners分析师Rob Cihra称,戴尔未来提振营收可能会无奈降价.戴尔的竞争对手有惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)和联想集团(0992.HK).

戴尔第一季获利和营收亦低于预期,受累于向消费者、大型企业及政府部门的销售疲弱.iPad等移动设备打压了市场对PC的需求.

摩根大通证券分析师Mark Moskowitz将戴尔目标价从21美元下调至19美元.

戴尔周三早盘股价下跌16.64%,报12.57美元.(完)