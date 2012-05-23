版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.748%,投标倍数为2.99

路透华盛顿5月23日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.748%

中值 0.700%

低值 0.650%

价格/得标

价格 99.397464

高值得标比率 95.77%

投标倍数 2.99

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,012,900

总投标 104,684,025,400

竞争性投标得标 34,925,512,500

非竞争性投标得标 49,500,400

FED附加 469,200

初级市场交易商投标 74,086,000,000

初级市场交易商得标 17,773,022,500

直接投标 12,174,000,000

直接投标得标 2,281,425,000

间接投标 18,349,525,000

间接投标得标 14,871,065,000

发行细节

发行日 2012/05/31

到期日 2017/05/31

CUSIP码 912828SY7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐