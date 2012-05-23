〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.748%,投标倍数为2.99

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透华盛顿5月23日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.748%
中值 0.700%
低值 0.650%
价格/得标
价格 99.397464
高值得标比率 95.77%
投标倍数 2.99
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,012,900
总投标 104,684,025,400
竞争性投标得标 34,925,512,500
非竞争性投标得标 49,500,400
FED附加 469,200
初级市场交易商投标 74,086,000,000
初级市场交易商得标 17,773,022,500
直接投标 12,174,000,000
直接投标得标 2,281,425,000
间接投标 18,349,525,000
间接投标得标 14,871,065,000
发行细节
发行日 2012/05/31
到期日 2017/05/31
CUSIP码 912828SY7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 母红;审校 李军
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